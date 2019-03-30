قسد تخشى من خلايا داعش النائمة

هناك خلايا نائمة تتحرك الآن بنشاط أكبر عما قبل نهاية تنظيم داعش جغرافياً

حذر تحالف قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، من أن "الخلايا النائمة" لتنظيم داعش تعد "أكثر نشاطاً" عما قبل إعلان خسارة التنظيم الإرهابي لأراضيه منذ أسبوع.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين: "هناك خلايا نائمة تتحرك الآن بنشاط أكبر عما قبل نهاية تنظيم داعش جغرافياً".

وأضاف "يتحركون من أجل القيام بعمليات اغتيال وتفجيرات وزرع ألغام. ينفذون ذلك في جميع الأنحاء وليس في أماكن معينة".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك ما بين 4 و5 آلاف إرهابي قد هربوا ويتواجدون في بلدات ومناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأنهم شكلوا خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش، وجماعات أخرى.

وحذر المرصد السوري، في الأسابيع الأخيرة من تصاعد نشاط الخلايا النائمة في دير الزور ومناطق أخرى، ووثق عدة هجمات، وخاصةً عمليات إطلاق نار من جانب مسلحين مجهولين يعتقد أنهم عناصر سابقين في تنظيم داعش.