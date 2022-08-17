"قسد": تركيا تستعد لنقل أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سوريا

تدرس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التهديدات التي أطلقها الجيش التركي، ضد المناطق التي تقع تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، وطبيعة الرد عليها، مؤكدة أن تركيا ستعمل على نقل عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية خلال الساعات المقبلة.

وقالت "قسد": إن جانبي الحدود السورية التركية، لم يشهد أي تغييرات ميدانية على صعيد الخريطة العسكرية وطبيعة الانتشار العسكري."

من جهته قال الإعلام السوري، إن القوات التركية تمهد لهجوم جديد في ريف حلب الشمالي، وتحديدا في جرابلس القريبة من الحدود التركية، مشيرة إلى أن تلك القوات أطلقت تحذيرات للأهالي بخصوص ذلك.

وذكر الإعلام السوري أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع وحشدا كبيرا للقوات التركية على معظم المناطق الحدودية التركية المحاذية لريف كل من حلب والحسكة والرقة، تزامنا مع التحذيرات.

قتلى وجرحى من "قسد" والجيش السوري

وسادت أجواء توتر غير مسبوقة في عين العرب (كوباني) في شمال سوريا، أمس، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) امتدت إلى قواعد النظام السوري في المنطقة حيث أفادت تقارير بمقتل 15 من جنود النظام في قصف تركي.



واندلعت الاشتباكات عقب مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بجروح في هجوم على مركز للشرطة في منطقة بيرجيك في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، مصدره بلدة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت على الفور وقتلت 13 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد».



وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع استهداف جوي تركي لمنطقة تضم نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في تل جبنة. كما شن الطيران التركي 8 غارات على مواقع للنظام في تل جارقلي، 25 كيلومتراً غرب عين العرب و2 كيلومتر من الجدار الحدودي التركي، في ريف عين العرب شرق حلب، وهو أحد المواقع التي تدخل ضمن مذكرة تفاهم سوتشي بين تركيا وروسيا الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



وفيما أشار «المرصد» إلى مقتل 11 عسكرياً وإصابة 8 آخرين في القصف، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بمقتل 15 من جنود النظام، وإصابة آخرين في القصف، فيما لم تؤكد أنقرة ودمشق تلك المعلومات أو تنفياها.



في الوقت ذاته، أطلقت 4 قذائف هاون باتجاه مدينة غازي عنتاب من المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» شرقي نهر الفرات سقطت في حقول خالية في بلدة كاراكميش، ولم تتسبب في إصابات.