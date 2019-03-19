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قسد تسيطر على مخيم الباغوز والمبعوث الاممي يدعو لاشراكها في الحل السياسي

قسد تسيطر على مخيم الباغوز والمبعوث الاممي يدعو لاشراكها في الحل السياسي
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