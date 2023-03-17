مقتل 9 من عناصر مكافحة الارهاب في قسد بتحطم حوامتين

نعت قوات سورية الديمقراطية (قسد) تسعة من مقاتليها قالت انهم من النخبة في مكافحة الارهاب والقتال ضد داعش وذلك في تحطم حوامتين كانوا على متنيهما جنوب كردستان.

وقال بيان صادر عن التنظيم الكردي الذي يسيطر بدعم من الولايات المتحدة في مناطق الشمال الشرقي لسورية انه وفي "إطار فعالیات وجـھود مكافـحة خـلایـا داعـش، تـوجھـت مجـموعـة مـن وحـدات مـكافـحة الإرھـاب YAT الـتابـعة لقّواتنا إلـى إقـلیم جـنوب كـردسـتان لـتبادل الـخبرات الأمـنیة والـعسكریـة بـما یـعزز المسـتوى الـقتالـي والأمـني لـلوحـدات لـمواصـلة مـھامـھا فـي مـكافـحة الإرھـاب وحـمایـة سـكان مـناطـق شـمال وشرق سوریا"

واشارت الى انه وخلال تـنقل الـوحـدة فـي طـریـقھم إلـى مـدیـنة السـلیمانـیة سـقطت حوامتين كـانـت تـقلھم نـتیجة للظروف الجوية السيئة "وأدى ذلـك إلـى اسـتشھاد تـسعة مـن مـقاتـلینا بـقیادة قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب #شـرفـان_كوباني بسبب تحطم الحوامتين"

واشارت الجماعة الكردية الى ان قواتها دائما تقدم التضحيات "بـخیرة مـقاتـلیھا وقـیاداتـھا فـي الحـرب ضـد الإرھـاب" وذكرت بمعاركها التي خاضتها جماعة داعش الارهابية مـن كـوبـانـي إلـى الـرقـة ودیـر الـزور.