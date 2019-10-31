"قسد" توضح الإتفاق مع الجيش السوري

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بيانا أوضحت فيه التفاهم والاتفاق الذي جرى بينها وبين الجيش العربي السوري بشأن حماية الحدود السورية.

وجاء في البيان إن التفاهم جرى برعاية وضمان من روسيا، وهو لحماية الحدود والسيادة السورية من "المحتل التركي" فقط، ولم يتطرق التفاهم إلى مؤسسات الإدارة الذاتية وعملها، بل تبقى الإدارة تمارس عملها، والعاملون فيها يمارسون مهامهم كلٌ في مؤسسته في ظل الدعوة للحوار.

وأوضح البيان أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت مرارا وتكرارا رغبتها بالحوار والحل، إلا أن هذا الأسلوب (اسلوب الحكومة السورية) لا يخدم الحل السياسي بل يزيد من الأزمة ويطيل أمدها ويعقدها، وعلى السلطة بدمشق إذا كانت جادة في الوصول لحل الأزمة السورية أن تعلن ذلك بكل وضوح، وتوجه خطابها بشكل واضح لمؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأكد البيان استعداد القيادة العامة للحوار مع جميع الأطراف "للوصول إلى حل سياسي يحقق المطالب والأهداف المرجوة للوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية تكون لكل أبنائها وتكفل حقوقهم وحرياتهم التي خرجوا من أجلها".