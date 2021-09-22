قسد: مقتل العشرات من الفصائل الموالية لتركيا شمال سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها أفشلت هجوما للفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال غرب مدينة عين عيسى، وأنه قتل العشرات من تلك الفصائل خلال الهجوم الذي شنته فجر الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته "قسد"، اليوم الأربعاء: "تصدى مقاتلونا لهجوم بري ومدفعي وعملية تسلل نفذه الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الدبس، على الطريق الدولي إم 4 بشمال غرب مدينة عين عيسى ".

وبحسب البيان، هاجمت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا ودباباته في تمام الساعة 03:45 من فجر اليوم الأربعاء قرية الدبس والطريق الدولي M4، حيث حدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين واستمرت أكثر من ساعتين، تمكنت خلالها قوات قسد من صدّ الهجوم وقتل العشرات من المسلحين وإعطاب آلياتهم العسكرية.

وأوضح البيان أن القصف التركي وهجوم الفصائل المسلحة على المنطقة تسبب باستشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين تمّ نقلهم إلى مشافي مدينة الرقة.