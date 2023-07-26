قصة حسنة وابو نجيب تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي تعرف عليها

قصة عشق جديد قد تسجلها مواقع التواصل الاجتماعي بين ابو نجيب الذي وعد حسنة بحياة رغيدة وعيشة هانئة ، الا ان ابو حسنة انقلب على ابو نجيب ويبدو انه اراد تزويجها لشخص اخر، حسنة خرجت عن صمتها اخيرا وانشأت حساب على التيك توك سارع الالاف لمتابعتها فورا .

هذه القصة قصة حسنة، على غرار قصة حمدة الشهيرة للشاعر السوري الراحل عمر الفرا، خرج ابو نجيب في فيديو تم تداولة على تطبيق الواتساب، يتحدث ببساطة وانكسار مستجديا حبيبته حسنة لتعود اليه، وقد وعدها بدعوة الى مطعم فلافل وتقديم ساندويشة فيها ستة اقراص وليس اثنين او ثلاثة او اربعة، باضافة الخس والحمص والمايونيز والخيار ناهيك عن مشروب الكوكاكولا .

وقال ابو نديب ان حياته صعبة بعدها وان العرض قائم.

ابو نجيب عاد مجددا مهددا ابو حسنة الذي يبدو انه نوى على تزويج ابنته لـ وائل، ابو نجيب امهل ابا حسنة 48 ساعة ليتراجع عن قراره والا سيتم تفجير الكوكب باهله" والكرة الارضية ، وقال اذا حسنة كانتلغيري بدي افجر الكرة الارضية ، وبتكون حفرت قبرك بايدك

حسنة اخيرا ظهرت على الساحة بفيديو صادم عن حقيقة ابو نجيب ووصفته بالبخيل والكحتة ، وقالت انه ما في حجا الا عرف بقصتنا ، ونفت ان تكون قد شربت "تنكة" كولا من ابو نجيب ، قال انها لا تعرف طعم الكولا، وذكرته بضربها على ظهرها لتتمكن من بلع سندويشة الفلافل ، ونفت ان تكون سندويشة الفلافل التي وعدها بها تحتوي على 6 اقراص وقالت لا تتعدى القرص ونصف القرص

حسنة يبدو انها ستواجه ابو نجيب بنفس السلاح وهو سلاح وسائل التواصل الاجتماعي وسارعت الى انشاء حساب لها على موقع التيك توك حيث وجدت الاف المتابعين في الساعات الاولى من انشائه