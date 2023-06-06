قصتهما هزت "التواصل الاجتماعي".. أب سعودي يتحدث عن فرحته بابنته المتبناة

بعد أن انتشر فيديو لأب سعودي يعبر عن فرحته بتخرج ابنته المتبناة، ظهر الأب وابنته كضيوف على برنامج "صباح العربية" لمشاركة قصتهما وفرحهما بتحقيق هذا الإنجاز.



وأعرب الأب السعودي سلطان القحطاني عن صعوبة وصف فرحته بتخرج ابنته، مشيرًا إلى أنه كان يتخيل وحدها تخرجها من دون وجود أفراد عائلتها، وهذا الفكر جعله يبكي بشدة، وشكر الله على وجودهم إلى جانبها.



وقال الأب، إنه منذ لحظة تبني ابنتهم سميرة، دخلت الفرحة إلى منزل العائلة، وأصبحت هي بمثابة أبنائهم الباقين، مؤكدا أن وجود سميرة في البيت جلب له السعادة والطمأنينة على مدار 20 عامًا.

الأب السعودي سلطان القحطاني: وجود ابنتي "سميرة" في البيت جعلني أشعر بالسعادة والاطمئنان لمدة 20 سنة#صباح_العربية

شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/eXmYFtOTOB — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 6, 2023



من جانبها، شاركت سميرة فرحتها وسعادتها بالعيش مع عائلتها التبني، وأعربت عن امتنانها وسعادتها بالانتماء لهذه العائلة.



تلك اللحظات المؤثرة لاحتضان الأب ابنته خلال حفل تخرجها من جامعة الملك خالد في منطقة عسير، أثارت إعجاب وتأثر مئات السعوديين في الساعات الماضية.



وكشف سلطان أبو راس عن سبب بكائه عند تخرج ابنته سميرة، حيث أوضح أنه قام بتبنيها في عام 2001 بعد أن تركت في مستشفى في محافظة سراة عبيدة جنوب السعودية، حيث كان يعمل في ذلك الوقت.



وفي حديثه لموقع العربية.نت ، أوضح قائلاً: "كنت أعمل كرئيس للأقسام الداخلية والتمريض في المستشفى، وكان من واجبي استقبال الأيتام القادمين من مختلف الأماكن، وتوفير الرعاية اللازمة لهم والتعامل معهم بسرية تامة".

وقال أبو راس: "لقد كان بين الأطفال الذين كان يعتني بهم طوال فترة عمله طفلة رضيعة تُدعى سميرة، والتي وُلدت في المستشفى، ولكن والدتها لم تستلمها بعد الولادة بسبب ظروف خاصة لم يتم الكشف عنها".

وأضافأنه "بعد مرور 9 أشهر في حضانة المستشفى، بدأت الطفلة تعاني من حالة نفسية غير مستقرة، ولذلك كان يقوم بزيارتها في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، ليلها واصطحابها معه، لكنها تشعر بالارتباك عند عودتها إلى الحضانة مرة أخرى".

