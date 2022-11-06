قصف أوكراني مكثف على مواقع روسية في "خيرسون"

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، مناطق في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، مما تسبب بوقوع خسائر مادية، وإصابات بين المدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه تلك القوات الحشد للهجوم بشكل واسع وكبير على مقاطعة "خيرسون".

وقال مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدونيتسك، إن القصف الأوكراني للمنطقة تتسبب بإصابة 4 مدنيين بجروح مختلفة، بينما أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، إصابة مدنيين إثنين، وتضرر خط أنابيب الغاز في المدينة.

وافادت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية لدى المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن مدينة ألشيفسك تعرضت لقصف أوكراني باستخدام صواريخ هيمارس.

وكثفت القوات الأوكرانية من قصفها لمواقع الجيش الروسي والموالين له، في "نيكولاييف" بمقاطعة خيرسون، في ظل تقدمها نحو خطوط الجبهة، الممتدة أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.

وتستعد القوات الأوكرانية، لشن هجوم آخر على "خيرسون"، بحسب نائب حاكم المقاطعة كيريل ستريموسوف.

وقال ستريموسوف، إن الجيش الاوكراني، يحشد أعداد ضخمة من الدبابات والمدرعات والمعدات الحربية، والقوات القتالية على تخوم المنطقة، وأن عمليات إجلاء المدنيين تتواصل إلى الضفة اليسرى ومناطق أخرى من روسيا.

وكانت أنباء قد تحدثت في وقت سابق، عن إختفاء غامض للقوات الروسية من شوارع مدينة خيرسون، بعد إخلاء معظم سكان المدينة، وتلميح بعض الجهات بأن روسيا تعد كمينا للقوات الأوكرانية، التي أشارت تقارير إلى أنها حشدت ما يقارب ال 60 ألف مقاتل على خطوط جبهة خيرسون.

وأعلنت واشنطن، خلال الشهر الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة ل"كييف" بقيمة 275 مليون دولار، تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.