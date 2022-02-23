قصف إسرائيلي جديد على مواقع سورية

كشفت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت فجر اليوم هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض–أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

"سانا": الجيش الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض - أرض

ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي شهدته الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 فبراير الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.