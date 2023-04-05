قصف إسرائيلي على غزة

البوابه غارت مقاتلات حربية إسرائيلية جوية على مواقع في قطاع غزة وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوبي إسرائيل.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات جوية على موقع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أن الطائرات أغارت على موقع لإنتاج الأسلحة وآخر لتصنيع وتخزين وسائل قتالية لحركة حماس.

ولفت البيان الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على الرشقات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتأتي الغارات الإسرائيلية وسط توتر شهده المسجد الأقصى جراء تعرضه للاقتحام من قبل الشرطة الإسرائيلية، مما أثار حفيظة دول عربية قامت بإصدار إدانات شديدة للإقتحام.

وسبق أن صرح الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، حيث اعترضت القبة الحديدية 4 منها، في ظل تفعيل الإنذار الأول في منطقة سديروت.

مشيرا أيضا إلى رصد إطلاق 4 صواريخ إضافية من القطاع، حيث سقطت في منطقة مفتوحة.

