قصف إسرائيلي يتسبب باندلاع حريق بمسجد شمالي قطاع غزة

اندلع حريق كبير في مسجد شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقع المقاومة الفلسطينية.



وأفاد شهود عيان، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعا لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، تسبب باحتراق أجزاء كبيرة من مسجد “عمر بن عبد العزيز” المجاور للموقع.

وذكر أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.



كما استهدفت الطائرات الحربية والآليات المدفعية الإسرائيلية العديد من الأراضي الزراعية في شمالي ووسط وجنوبي القطاع.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في أجواء غزة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه قصف خلال الساعات الأخيرة، 15 هدفا للمقاومة الفلسطينية في أنحاء القطاع.

وزعم أن القصف يأتي ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



وكانت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة”، في قطاع غزة، قد أعلنت مساء الإثنين، إطلاق “رشقات صاروخية”، على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، ردا على الغارات التي تشنها إسرائيل.



وذكرت “الغرفة المشتركة” التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية (باستثناء حركة فتح) أنها أطلقت صواريخ على بلدتي “سديروت ونتيفوت”.



وأضافت في بيان :” ‏ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية نعلن عن استهداف مواقع للاحتلال، وإن زاد العدو زدنا”.



يأتي ذلك، رغم إعلان “حماس”، في وقت سابق، نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



ومساء الإثنين، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في أنحاء قطاع غزة، في إطار عملية الرد على إطلاق صاروخ من القطاع، صباح أمس، سقط شمالي مدينة تل أبيب.



وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في بيان أصدره في وقت سابق:” بدأ جيش الدفاع بشن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أرجاء قطاع غزة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، أن 7 فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارات الإسرائيلية.

ومن المواقع التي دمرها الجيش الإسرائيلي، مقر رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة.



كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى يقع في حي الرمال، غربي مدينة غزة، قال إنه لجهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية.

الأناضول