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قصف اسرائيلي على القنيطرة السورية

تاريخ النشر: 23 نيسان / أبريل 2023 - 09:52
قصف اسرائيلي على القنيطرة السورية- الصورة عن تويتر
قصف اسرائيلي على القنيطرة السورية- الصورة عن تويتر

قالت مصادر سورية ان مدفية الاحتلال الاسرائيلي اقدمت في الساعات الاولى من يوم الاثنين على قصف عدة مناطق في محافظة القنيطرة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل 

وقالت تقارير ان القصف الذي وصف بالعنيف استهدف نقاط رصد ومعسكرات تابعة للفرقة الرابعة ومليشيا حزب الله المواليان لايران 

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيه اسرائيل الفرقة الرابعة حيث اعتادت على توجيه ضرباتها الى مواقع ايرانية او تلك التابعة للمليشيات المتعاونة معها 

 

ووفق نشطاء ومصادر رسمية سورية فان القصف تركز على موقع تلة قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة، حيث استخدمت فيه قذائف مدفعية ودبابات وعدد من الصواريخ، وحسب التقارير غير الرسمية فان الأضرار مادية ولا معلومات عن شهداء أو جرحى من الجيش العربي السوري.

 

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