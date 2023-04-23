قصف اسرائيلي على القنيطرة السورية

قالت مصادر سورية ان مدفية الاحتلال الاسرائيلي اقدمت في الساعات الاولى من يوم الاثنين على قصف عدة مناطق في محافظة القنيطرة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل

وقالت تقارير ان القصف الذي وصف بالعنيف استهدف نقاط رصد ومعسكرات تابعة للفرقة الرابعة ومليشيا حزب الله المواليان لايران

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيه اسرائيل الفرقة الرابعة حيث اعتادت على توجيه ضرباتها الى مواقع ايرانية او تلك التابعة للمليشيات المتعاونة معها

لحظة الاستهداف #الإسرائيلي على موقع قرص النفل المحاذي للسياج الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا #إسرائيل #سوريا pic.twitter.com/WMouVEAyRG — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) April 23, 2023

ووفق نشطاء ومصادر رسمية سورية فان القصف تركز على موقع تلة قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة، حيث استخدمت فيه قذائف مدفعية ودبابات وعدد من الصواريخ، وحسب التقارير غير الرسمية فان الأضرار مادية ولا معلومات عن شهداء أو جرحى من الجيش العربي السوري.

القصف الإسرائيلي عنيف جداً على نقاط الرصد تابعة للحزب الله وإيران في شمال محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا #إسرائيل #عاجل pic.twitter.com/DivKNrsnBO — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) April 23, 2023

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