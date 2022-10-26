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فيديو: قصف اسرائيلي على دمشق

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:51
غارات اسرائيلية هي الثالثة على سورية خلال اقل من اسبوع 
غارات اسرائيلية هي الثالثة على سورية خلال اقل من اسبوع 

افادت مصادر اعلامية سورية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها، في اشارة الى غارات اسرائيلية هي الثالثة على سورية خلال اقل من اسبوع 

وافادت وكالة الأنباء السورية عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجوم معادي.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان اسرائيل شنت هجوم ثالث في الأراضي السورية خلال خمسة أيام، ضد شحنات أسلحة إيرانية تنقل عبر حدود سوريا إلى حزب الله في لبنان

 

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كلمات دالة:سوريةقصف اسرائيليغارات اسرائيلية

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