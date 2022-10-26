فيديو: قصف اسرائيلي على دمشق

افادت مصادر اعلامية سورية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها، في اشارة الى غارات اسرائيلية هي الثالثة على سورية خلال اقل من اسبوع

وافادت وكالة الأنباء السورية عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجوم معادي.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان اسرائيل شنت هجوم ثالث في الأراضي السورية خلال خمسة أيام، ضد شحنات أسلحة إيرانية تنقل عبر حدود سوريا إلى حزب الله في لبنان

⭕️هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع عصابات الحرس الثوري الإيراني بمحيط دمشق

ضمن سياسة تجريد النظام الإيراني وعصاباته من أي قوة صاروخية يستخدمها في الحرب القادمة



▪️النظام السوري:نحتفظ بحق الرد واسقطنا الصواريخ

▪️الطابور الخامس المقنع :هذه تمثيلية صهيونية

pic.twitter.com/WjAIeHXgds — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) October 26, 2022

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