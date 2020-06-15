قصف اسرائيلي على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه قصف مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة زاعما بان هذه الخطوة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الاراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948 مساء يوم الاثنين.

وقالت قوات الاحتلال إن الطائرات والدبابات التابعة له قصفت "البنية التحتية والمواقع العسكرية" لحماس.

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن قذيفة، تم إطلاقها من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة في إشكول "جنوب إسرائيل" بالقرب من السياج الأمني على الحدود مع غزة.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن صافرات الإنذار دوت في منطقة سقوط القذيفة فقط.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذه هي أول عملية لإطلاق قذيفة من غزة منذ تولي زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس منصب وزير الدفاع في إسرائيل.