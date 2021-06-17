قصف اسرائيلي على غزة

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على قصف موقعين تابعين للفصائل الفلسطينية في بيت لاهيا شمالي القطاع، وفي خان يونس جنوبي القطاع من دون وقوع اصابات كماافادت تقارير فلسطينية

هذا واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع الإدارة المدنية شرقي جبالي شمال قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على موقع للمقاومة الفلسطينية في منطقة معا، وأرض زراعية، في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ استطلاع، ارضاً زراعية، في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

إسرائيلياً، أفاد أور هيلار، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلية قصف أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

وقال المراسل العسكري: "الهجوم الحالي في غزة، يتم بواسطة طائرات حربية من عدة أسراب، مزودة بقنابل ثقيلة ضد أهداف عسكرية لحركة حماس"

بدوره، قال موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي: "حماس تطلق النار بإتجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء شمال قطاع غزة".

من جانبه، قال تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف): " سيستمر الجيش في الرد بهذه الوتيرة خلال الأيام المقبلة إذا استمر إطلاق البالونات".

وكانت طائرة إسرائيلية قد هاجمت أمس معسكرا للتدريب في قطاع غزة، في أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.