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قصف اسرائيلي على مواقع ايرانية على الحدود العراقية السورية

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 07:04
تم استهداف إسرائيلي لمواقع تابعة للقوات الإيرانية في منطقة البوخال
تم استهداف إسرائيلي لمواقع تابعة للقوات الإيرانية في منطقة البوخال

تحدثت مصادر سورية وعبرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن  قصف مجهول يُعتقد أنه إسرائيلي على قاعدة عسكرية للميليشيات الإيرانية في البوكمال على الحدود السورية العراقية.

فيما قالت تقارير عبرية  انه تم استهداف إسرائيلي لمواقع تابعة للقوات الإيرانية في منطقة البوخال شرقي دير الزور، وبحسب المعلومات فإن الهجوم استهدف قاعدة "الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني الواقعة قرب الحدود العراقية.

 

 

تاتي الغارة بعد اقل من 24 ساعة من هجوم على اسرائيلي على مطاري حلب المدني والنيرب العسكري قالت سلطات الاحتلال انها استهدفت مخازن تحت الارض لحزب الله اللبناني 

فقما اعلن عن سقوط طائرة اسرائيلية مسيرة في الاراضي السورية 


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