قصف اسرائيلي على مواقع ايرانية على الحدود العراقية السورية

تحدثت مصادر سورية وعبرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مجهول يُعتقد أنه إسرائيلي على قاعدة عسكرية للميليشيات الإيرانية في البوكمال على الحدود السورية العراقية.

فيما قالت تقارير عبرية انه تم استهداف إسرائيلي لمواقع تابعة للقوات الإيرانية في منطقة البوخال شرقي دير الزور، وبحسب المعلومات فإن الهجوم استهدف قاعدة "الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني الواقعة قرب الحدود العراقية.

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مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال شرقي ديرالزور بحسب المصادر الغارات استهدفت قاعد "الأمام علي".#مراسل_الشرقية_الرسمي ✅ pic.twitter.com/1GG2JAnmE0 — مراسل الشرقية الرسمي (@Sharqya_reporte) March 22, 2023

تاتي الغارة بعد اقل من 24 ساعة من هجوم على اسرائيلي على مطاري حلب المدني والنيرب العسكري قالت سلطات الاحتلال انها استهدفت مخازن تحت الارض لحزب الله اللبناني

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