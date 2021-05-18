قصف اسرائيلي عنيف على جنوب غزة

اكد شهود عيان واعلاميون اتصلت معهم البوابة اقدام قوات الاحتلال على شن غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة وحتى بداية الليل كانت قوات الاحتلال قد نفذت نحو 50 غارة على مدينتي خانيونس ورفح

ووفق المعلومات فقد شكلت الغارات حزام ناري من خلال قصف عنيف جدا سمع صوته الى مئات الكيلومترات

وحسب ما ورد فقد تم استهداف في مدينتي رفح وخانيونس:

- القرارة شرقي خانيونس لأرضٍ رزاعية.

- الزنة شرقي خانيونس لأرضٍ زراعية.

- عبسان الكبيرة شرقي خانيونس لأرضٍ زراعية.

- بني سهيلا شرقي خانيونس لأرضٍ زراعية.

- خزاعة شرقي خانيونس لأرضٍ زراعية.

- حي خربة العدس شمالي رفح لأرضٍ زراعية.

- حي الجنينة في محيط صالة حمدان رفح لأرضٍ زراعية.

- موقع الحشاشين غربي رفح.

- موقع شهداء القسام رفح.

- شوارع ومفترقات وطرقات خانيونس ورفح.

- استهداف منزل يعود لعائلة بارود من الحربي في محافظة خانيونس في محيط منطقة قيزان أبو رشوان.