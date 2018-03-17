قصف اسرائيلي عنيف على غزة

غارات اسرائيلية على غزة

أصيب مواطن، فجر اليوم الاحد في قصف إسرائيلي لأراض زراعية شرق مدينة غزة وقالت مصادر في القطاع لـ البوابة ان طائرات اسرائيلية اطلقت عدة صواريخ على اراضي زراعية ومحيط مصنع منطقة السودة جنوب شرق غزة واشارت الى ان ألسنة الدخان في المكان فيما تحدث شهود عن سماع دوي انفجارات في شمال القطاع

واشارت معلومات الى ان طائرات العدوان الاسرائيلي نفذت 7 غارات استهدفت مواقع للمقاومة وهي موقع صلاح الدين على مفترق نتساريم وموقع تونس شرق حي الزيتون وأرض زراعية شرق غزة

وزعم موقع اعلامي عبري ان طائرات سلاح الجو هاجمت عدة اهداف تتبع لحركة حماس شمال قطاع غزة من بينها مصنع لانتاج الصواريخ وجائت الغارات وفقا للمتحدث باسم الجيش ردا على تفجير العبوات الناسفة شمال قطاع غزة امس السبت

وأفادت تقارير اعلامية فلسطينية بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، أطلقت أربع قذائف صوب أراض زراعية وممتلكات الفلسطينيين قرب منطقة الطاقة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وصفت بالطفيفة، وإلحاق أضرار مادية