قصف جوي سوري يمنع قوات تركية من التقدم باتجاه ادلب

اوقف قصف جوي عنيف تقدم رتلا للجيش التركي توجه من معبر باب الهوى الحدودي الى داخل الاراضي السورية بالتزامن مع تقدم قوات الاسد في مدينة ادلب المعقل الاخير لتجمع المعارضة السورية

وافاد نشطاء المعارضة السورية بأن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.

وذكر النشطاء أن الرتل التركي تحرك باتجاه نقاط المراقبة والتفتيش التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد، وسار معززا بسبع دبابات وست عربات مصفحة باتجاه جنوب إدلب، مشيرين إلى أن قصفا جويا دفعه إلى التوقف في مدينة معرة النعمان.

ورجح النشطاء أن يصل رتل الجيش التركي إلى نقطة مورك بريف حماة الشمالي.

ولفت النشطاء إلى أنه تم رصد مرور دورية تركية تتكون من عدة آليات يوم 12 أغسطس الماضي، على طريق سريع جنوب معرة النعمان، وتحركت حينها إلى نقطة مورك بريف حماة، بالتزامن مع تحركات الجيش السوري في اتجاه بلدات اللطامنة وكفرزيتا ومورك لاستعادة السيطرة على الريف الشمالي لحماة.

خان شيخون

وفي وقت سابق أفاد مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، بأن آليات تركية اجتازت الحدود باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، ما يؤكد "دعم تركيا للمجموعات الإرهابية".

وقال المصدر إن "آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لنجدة إرهابيي "جبهة النصرة المهزومين"، مشددا على أن هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وأضاف المصدر أن سوريا "تدين بشدة التدخل التركي السافر"، وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولأحكام القانون الدولي.

وتابع المصدر في الخارجية السورية تأكيد دمشق "أن هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها، حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".