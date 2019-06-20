قصف حوثي بصاروخ كروز على محطة كهرباء سعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، عن استهداف محطة كهرباء سعودية في جيزان بصاروخ كروز مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “المسيرة نت” التابعة للحوثيين عن المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع ” أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان” مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وقال سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على “جرائم العدوان” وحصاره للشعب اليمني.

وأضاف أنه ” لاتزال هناك مفاجآت كبيره قادمه بإذن الله نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه”.

ولم يصدر تعليق من السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم القوات اليمنية لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على ربوع البلاد بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء ومناطق اخرى في عام .2014

كان الحوثيون قد هددوا اول امس الاثنين باستهداف مطارات أبها ونجران وجيزان السعودية، إضافة إلى أهداف حساسة أخرى. (د ب ا)