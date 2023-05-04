قصف روسي عنيف على كييف

اعلنت السلطات الاوكرانية عن تعرض العاصمة كييف لقصف روسي عنيف اسفر عن اضرار مادية كبيرة بعد ساعات من اعلان فشل محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين

واوضح رئيس الإدارةِ العسكرية لمدينة كييف سيرجي بويكو، في تصريح على قناته في موقع تيلغرام، إن القواتِ الروسية نفّذت قصفاً عنيفاً وغيرَ مسبوقٍ على عدة مناطقَ بالعاصمة

وقال المسؤول الاوكراني ان القوات المهاجمة استخدمت الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ما أسفر عن أضرارٍ ماديةٍ كبيرة، مضيفاً أن أنظمةَ الدفاعِ الجوي الأوكرانية تصدّت للهجمات وأسقطت عدداً من الطائراتِ والصواريخ.

وسائلُ إعلامٍ أوكرانيةٌ تحدثت عن دوي انفجاراتٍ ضخمةٍ في العاصمة كييف ومحيطِها، أعقبها إطلاق صفّاراتِ الإنذار

ووفق مصادر اعلامية روسية عن شهود عيان اكدو تحليق طائرات مسيّرة في السماء فوق مركز كييف، ومحاولة الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها، وأن الانفجارات ظلت متوالية لمدة طويلة