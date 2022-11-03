قصف "زابوروجيا" وإنقطاع الكهرباء عن المحطة النووية

أفادت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم"، بأن قصف روسي دمر خطوط للضغط العالي في منطقة زابوروجيا، مما أدى لإنقطاع الكهرباء عن محطة الطاقة النووية.

وأشارت الشركة، اليوم الخميس، إلى أن محطة زابوروجيا النووية، تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.

كما هزت سلسلة انفجارات في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، حيث تحدثت مصادر من المدينة عن سماع نحو 5 إلى 6 انفجارات قوية.

وأكدت إدارة "ميليتوبول" أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي، وأنه لاشيء يهدد المدينة.

وقالت وسائل اعلام أوكرانية، إن مدن خيرسون ونيكوبول وميكولايف جنوب البلاد، تعرضت لإنفجارات.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن خيرسون، التي تتحصن فيها القوات الروسية، بشكل قوي تحسبا لهجوم أوكراني مرتقب، تعرضت لقصف عنيف، مشيرة إلى وقوع دمار كبير في قرية بيلوزيركا، العاصمة الإقليمية.

كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد في أوكرانيا.

وكتب دميتري لونين، رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة بولتافا في أوكرانيا، على "تلغرام": حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد.

ومنذ الاثنين الماضي، تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي مكثف بالصواريخ، يستهدف مرافق البنى التحتية الحيوية في البلاد، مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء عن أجزاء من البلاد.

وبعد الإعلان عن تقنين الكهرباء في أوكرانيا، أعلن رئيس بلدية "كييف" بنشر ألف "نقطة تدفئة" للسكان بحلول الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 40% من منشآت الطاقة في البلاد، تعرضت للتدمير بفعل الضربات الروسية، مشيرا إلى أن البلاد أوقفت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب ذلك.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس الأربعاء، أن أن 25 بلدة في شرق ووسط وجنوب أوكرانيا تتعرض للقصف.