قصف صاروخي روسي على أوكرانيا وتضرر منشأة للطاقة في كييف

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف، إثر هجوم صاروخي روسي.

وأكدت شركة الطاقة الأوكرانية، تعرض منشأة للبنية التحتية للطاقة للضرر بشدة في مقاطعة كييف، جراء الهجوم الصاروخي.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين يعملون بالفعل على إعادة إمدادات الطاقة إلى المنطقة، وحثت الشركة مرة أخرى على توفير الكهرباء من الساعة 17.00 إلى 23.00 والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.

في وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن هجوم صاروخي على المنطقة.

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.

قصف زابوروجيه

من جهة أخرى أفاد مجلس مدينة زابوروجيه، أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في المدينة التي تسيطر عليها كييف.

وقال سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف على تلغرام في الساعة 06.53: "تضررت مرافق البنية التحتية. اندلع حريق في الموقع. الخدمات ذات الصلة تعمل".

ليست هذه هي الضربة الأولى على منشآت البنية التحتية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن كورتيف أن طائرات كاميكازي (انتحارية) بدون طيار هاجمت البنية التحتية في الساعة 00.49، وأفاد أيضًا أن الهجمات تستمر في الساعة 05.48.