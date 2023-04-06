قصف صاروخي عنيف من لبنان على شمال فلسطين

دوت صافرات الانذار في المستوطنات الاسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عصر اليوم الخميس بالتزامن مع قصف صاروخي عنيف قالت تقارير عبرية ان هناك اصابات في صفوف المستوطنين

وحسب المصادر فان اكثر من 100 صاروخ اطلقت من لبنان وسقطت على المستوطنات الاسرائيلية خلال اقل من 10 دقائق، لكن قناة الجيش الاسرائيلي تحدثت عن 30 قذيفة فقط اطلقت اتجاه المستوطنات الاسرائيلية

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات، حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا، وافادت هيئة البث الإسرائيلية بـ إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف، فيما قالت نجمة داوود الحمراء ان 3 مستوطنين اصيبو جراء القصف الصاروخي من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

اشارت انباء الى ان بعض الصواريخ انطلقت من المخيمات الفلسطينية في لبنان وقد قامت دبابات ومدفعية اسرائيلية باطلاق بعض القذائف باتجاه الاراضي اللبنانية فيما حلقت الطائرات الحربية فوق المنطقة المشتعلة

وعلى الجانب اللبناني انتشرت قوات الجيش اللبناني وبدات في عملية بحث أمني لتحديد مكان إطلاق الصواريخ من الجنوب



قناة المنار اللبنانية: هدوء حذر يسود منطقة جنوب صور بعد إطلاق مدفعية العدو أكثر من 15 قذيفة ثقيلة من عيار 155 ملم على خلفية إطلاق دفعات من الصواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت وسائل اعلام عسكرية ان الجيش الاسرائيلي فعل القبة الحديدية واطلق صواريخ اعتراضية واخلى المناطق الساحلية من مرتاديها، وتم تفعيل صفارات الإنذار 37 مرة في الجليل الغربي

مصادر استبعدت ان يكون حزب الله اللبناني يقف وراء القصف، واشارت الى ان فصائل فلسطينية صغيرة هي من نفذ الهجمات سيما وانها استخدمت صواريخ كاتيوشا غير دقيقة وهو دليل على ان امكانياتها ضعيفة ، وهو ما اكدته فيما بعض قناة العربية نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني الذي نفى علاقة حزبه بالقصف على اسرائيل

واشارت الى ان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع مع المسؤولين لتقييم الوضع الأمني الطارىء

#عاجل الأوضاع مرعبة جنوب لبنان وشمال فلسطين حرب صاروخية حقيقة ضد اليهود والامور تسير بسرعة نحو تصعيد عسكري كبير .



في الصور ادناه اصابات مباشرة في الصهاينة . #لبنان pic.twitter.com/QCRFMsewFX — خبير عسكري (@Crassnyarmy2) April 6, 2023