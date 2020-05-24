قصف صاروخي لقوات حفتر على مطار معيتيقة بطرابلس

كان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

الت الحكومة الليبية أن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

واعتبر بيان نشره المركز الاعلامي للقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أن القصف “يؤكد أن ادعاءات مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر كاذبة، ومزاعمهم باطلة في وقف إطلاق النار”.

ولفت أن ما قامت به قوات حفتر “هو استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل، ولا لشعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه”.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة.

