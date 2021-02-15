قصف صاروخي لمطار أربيل وانطلاق صافرات الانذار في القنصلية الأميركية (فيديو)

قالت وسائل اعلام ان ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الاقل سقطت داخل مطار اربيل الدولي باقليم كردستان شمال العراق، وأن صافرات الانذار انطلقت في القنصلية الاميركية القريبة من المطار.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر امني قوله إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار اربيل الدولي وهنالك انتشار أمني بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.





وسمع دوي عدة انفجارات وشوهد حريق مشتعل لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل مساء.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بغداد، أطلق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها".

وأضافت، أن "الصواريخ سقطت على مواقع عديدة وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى".

وتابعت: "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل".

وبين مصدر امني أن ”قوات الأمن الكردية أغلقت كل الطرق التي تؤدي إلى مطار أربيل الدولي، حول القنصلية الأمريكية، وفتحت تحقيقا لمعرفة مكان انطلاق الصاروخين، والجهات التي تقف خلفه“.

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