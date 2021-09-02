قصف صاروخي متبادل بين القوات الحكومية والمعارضة شمالي سوريا

تبادلت القوات الحكومية السورية والمعارضة الخميس، القصف الصاروخي في أرياف إدلب الجنوبي والغربي واللاذقية الشمالي وحماة الغربي، في تصعيد للمواجهات الدائرة بين الجانبين شمالي البلاد، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان امرأة لقيت مصرعها واصيب رجل جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحكومة على بلدة فريكة بريف إدلب الغربي، مضيفا ان هذه القوات شنت كذلك "قصفاً صاروخياً طال مناطق في حرش بينين وكنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق اخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي".

واضاف ان فصائل المعارضة قصف بدورها مواقع للقوات الحكومية "في الجيد والبحصة وجورين والرصيف بريف حماة الغربي، ومحور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن".

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) قد استهدفت الاربعاء "بأكثر من 50 قذيفة وصاروخا مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها" للقوات الحكومية، كما ذكر المرصد، والذي بين ان ذلك جاء ردا على قصف الجوي روسي استهدف معسكرا للهيئة بريف إدلب الغربي، ما اسفر عن مقتل طفلة.

كما قصفت تحرير الشام مناطق في خان شيخون ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن بحسب المرصد.

وقبل نحو أسبوعين، قُتل ثمانية أطفال وامرأة في قصف شنته قوات النظام السوري في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.

ويسري منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا الى حد كبير، رغم خروق متكررة، لكن قوات النظام صعدت قصفها منذ يونيو الماضي، في جنوب المنطقة.

#المرصد_السوري الفصائل وقوات النظام تتبادلان القصف الصاروخي في في ريفي إدلب وحماةhttps://t.co/I2G6nL6HTC — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) September 2, 2021

وقبل نحو أسبوعين، قُتل ثمانية أطفال وامرأة في قصف شنته قوات النظام السوري في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.

ويسري منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا الى حد كبير، رغم خروق متكررة، لكن قوات النظام صعدت قصفها منذ يونيو الماضي، في جنوب المنطقة.

الى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات التركية والفصائل الموالية لها شنتا قصفا طال مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.

واشار الى ان قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية فجر الخميس، على مناطق نفوذ التشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالريف الحلبي، حيث سقطت القذائف الصاروخية التركية على مناطق في قرى عرب حسن والصيادة والدندنية بريف منبج، شمال شرقي حلب.