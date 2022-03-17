قصف صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات اميركية بالعراق

قالت وسائل اعلام ان قصفا صاروخيا استهدف مساء الخميس، قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات الاميركية في شمال العراق.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر امني قوله إن "خمسة صواريخ على الاقل انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، سقطت في الجناح الشمالي لقاعدة بلد".

وأشار المصدر إلى أنه "القصف ألحق أضراراً مادية دون تسجيل إصاباة بشرية".

ومن جانبه قال موقع قناة سكاي نيوز ان ثمانية صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط القاعدة.

وقاعدة بلد هي قاعدة تابعة للقوات الجوية العراقية تقع بالقرب من بلد، في المثلث السني، على بعد 64 كم شمال العاصمة العراقية ​بغداد​.

وتضم القاعدة قوات عسكرية عراقية ووحدة من القوات الجوية الأمريكية مختصة بتقديم التدريب على طائرات أف 16.

يذكر أنه في شهر يناير المنصرم، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف القاعدة ذاتها بثلاث طائرات مسيرة.

وتتعرض المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى هجمات بين الحين والاخر، دائماً ما تقف وراءها مليشيات مسلحة تتبع إيران.

والأحد الماضي، تعرضت أربيل لقصف بـ12 صاروخا باليستيا من خارج العراق، استهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية، دون خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

ولاحقا، تبنى الحرس الثوري الإيراني، في بيان، الهجوم، وقال إنه استهدف قاعدة لـ"الموساد" الإسرائيلي.

وسحبت واشنطن على مدى الأشهر الماضية العديدَ من قواتها في العراق، مبقيةً على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه الكاظمي في واشنطن خلال يوليو الماضي، بعد أن وقَّعَا اتفاقًا ينهي رسميًّا المهمة القتالية الأمريكية في البلاد بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عامًا على دخولها العراق.

وفي الوقت الراهن يتواجد أقل من 2500 جندي أمريكي في العراق، كانت تتركز مهامهم مع قوات التحالف الدولي على التصدي لفلول داعش.