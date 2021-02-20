قصف صاروخي يستهدف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة في العراق تستضيف قوات أمريكية أو متعاقدين أمريكيين.

قال مسؤولو أمن عراقيون إن ثلاثة صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد السبت، مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية أو متعاقدين أمريكيين.

وطلب المسؤولون عدم نشر أسمائهم.

وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أمريكيين.

وكادت المناوشات بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، من جهة والقوات الأمريكية، أن تجر واشنطن وطهران إلى صراع مباشر، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس، ومنسق عمليات الحرس الثوري في المنطقة، قاسم سليماني، بقصف أمريكي في العراق العام الماضي.

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