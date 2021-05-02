قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

أكد مصدر امني أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".

سقط عدد من الصواريخ في محيط مطار بغداد الدولي بالعراق، الذي تتمركز بالقرب منه وحدة من القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني قوله إن عددا من الصواريخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي، لافتا إلى أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".

وكانت ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" قد سقطت في الـ22 من أبريل/ نيسان الماضي، على قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وفي الـ23 من يناير/ كانون الثاني الماضي كشف بيان رسمي صادر عن خلية الإعلام الأمني بالعراق عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد، مؤكدا أنه لا إصابات بشرية، مشيرا إلى أن "صاروخين قد سقطا خارج المطار، والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى لأضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".