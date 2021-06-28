قصف على القوات الاميركية في سورية ولا خسائر

قالت القوات الاميركية في سورية انها تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية وذلك بعد ساعات من تهديدات للمليشيات الشيعية بالرد على القصف الاميركي الذي تعرضت له مواقعها على الحدود السورية العراقية حيث افادت تقارير عن مصرع 4 مقاتلين من مليشيا الحشد الشعبي الموالي لايران

واشارت مصادر مقربة من المليشيات الشيعية عن سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأميركية في حقل العمر شرقي دير الزور.

وأفادت بتحليق مكثَّف للطيران الأميركي فوق القاعدة، مشيرةً إلى أن القصف تم بستة صواريخ. ولفتت إلى استنفار كبير للقوات الأميركية في ريف دير الزور الشرقي، وداخل قاعدة العمر.

#عاجل || #مراسل_سانا نقلاً عن مصادر أهلية في دير الزور: استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحـ.ـتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف #دير_الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية pic.twitter.com/RYVwn2lNye — سانا عاجل (@SanaAjel) June 28, 2021

واشنطن لم تحدد الجهة المهاجمة

وذكر الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في تغريدة عبر "تويتر" أن "الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار".

ولم يتطرق مارتو إلى الجهة المتوقع أن تكون قد نفذت الهجوم.

وتعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية.

Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

استهداف القوات المتواجدة قرب حقول النفط

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر أهلية في دير الزور قولها إنه تم "استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية".

التحالف الدولي يقصف مجموعات مسلحة موالية لإيران في محيط مدينة الميادين بدير الزور . — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) June 28, 2021

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث القاعدة الأمريكية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور".

روسيا وإيران تعلّقان على الضربات الأمريكية



وصفت روسيا، الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق، بـ "السلوك الهمجي وغير المنطقي"، فيما اعتبرتها إيران "جزءاً من الغطرسة الأمريكية".

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الاثنين، إن على مجلس الأمن الدولي "مناقشة العدوان الجوي الأمريكي على نقاط الحدود السورية- العراقية"، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وشدد على أن "منصة مجلس الأمن الدولي كفيلة بحل كل القضايا الخلافية على طاولة المفاوضات، خاصة تلك المتصلة بالأرض السورية التي عانت وتعاني الكثير"، على حد تعبيره.

وانتقد سلوتسكي "مشروع القرار الغربي لتمديد ما يسمى الممرات الإنسانية التي تستخدمها الولايات المتحدة بذريعة إرسال شحنات إنسانية إلى سوريا"، مضيفاً: "هذه المساعدات الأمريكية غير مفهومة، حيث تقصف واشنطن بيد وترسل شحنات إنسانية بيد أخرى ما يدل على سلوك همجي وغير منطقي".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الضربات الأمريكية "جزء من الغطرسة الأمريكية وهدفها تأجيج التوتر في المنطقة".

وأضاف خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن "واشنطن لا تزال تسير في طريق خاطئ وتستمر بغطرستها، ولذلك نطالبها بالكف عن تصرفاتها غير الصحيحة وبتغيير سلوكها بدلاً من خلق أزمة ومشاكل لشعوب المنطقة لأن زعزعة أمن المنطقة لن يصب في صالحها".

هجوم اميركي

وفجر الإثنين، أكدت وكالة "سانا" السورية "استشهاد طفل وثلاثة مدنيين في اعتداء أميركي على المنطقة الحدودية مع العراق، في أقصى ريف دير الزور الشرقي".

وتعرّضت المنطقة الحدودية مع العراق، في أقصى ريف دير الزور الشرقي، لهجوم جوي بطائرات حربية، بعد منتصف الليلة