قصف على محيط السفارة الاميركية في بغداد

افادت مصادر متطابقة عن قصف في المنطقة الخضراء حيث محيط السفارة الاميركية في بغداد

وقالت ان السفارة الاميركية اطلقت صفارات الانذار موضحة ان الهجوم استهدف قاعدة التوحيد الثالثة في السفارة

Happening Now: Fresh smoke rising near the US Embassy in #Baghdad after 3 or more rocket attacks. pic.twitter.com/TUHksKs1Qe — CIA-Simulation Warlord 🇺🇸🦈🇺🇸 (@zerosum24) February 22, 2021

3 صواريخ على السفارة الاميركية في بغداد

ووفق التقارير الاميركية فان مسلحون اطلقو 3 صواريخ كاتيوشا على مبنى السفارة ممااسفر عن اشتعال النيران في محيطها

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للهجوم، بينما دوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد.

هجوم جديد على السفارة الاميركية في بغداد

ويعتبر هذا الهجوم هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال أسبوع لاستهداف مناطق تستضيف جنودا أو دبلوماسيين أو مقاولين أمريكيين، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدنيا واحدا على الأقل كان موظفا لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.