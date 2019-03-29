قصف مدفعي إسرائيلي شرقي قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الجمعة، موقعي رصد يتبعان لحركة “حماس”، شرقي وشمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان، أن “دبابة إسرائيلية قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس، شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع”.

وأضاف أن قصفا مدفعيا ثانيا استهدف موقع رصد آخر، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إصابات جراء القصف.

من جهته، ذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دبابة قصفت “قبل قليل” موقعًا عسكريًّا تابعًا لـ”حماس”، في قطاع غزة، “ردًّا على إلقاء عبوات ناسفة خلال ساعات المساء”.

ولم يعقب الجيش حول القصف الثاني.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي يتظاهر العشرات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، بشكل سلمي ضمن فعاليات مسيرة “العودة”؛ للمطالبة برفع الحصار والعودة إلى أراضيهم.

ويقمع الجيش التظاهرات بالقوة، مما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آلاف آخرين

الأناضول