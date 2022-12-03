قصيدة مهداة الى الشيخ محمد بن زايد في ذكرى العيد الوطني لدولة الامارات

بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة كتب الدكتور محمد عناد سليمان الخبير اللغوي في المعجم التاريخي للغة العربية في الشارقة قصيدة في مدح الشيخ محمد بن زايد بعنوان: أهل السلام والتسامح؛ قال فيها:

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قصيدة في مدح الشَّيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة

حفظه الله ورعاه

أهلُ السَّلام والتَّسامُحِ

انْظُرْ لِتِلْكَ الثَّمَرَهْ

ذاتِ الجُذورِ العَطِرَهْ

أَصْلٌ لِكُلِّ مَفْخَرَهْ

أَمْجادُها مُوَقَّرَهْ

*** محمَّدُ بنُ زايدٍ

ابْنُ الكِرامِ البَرَرَهْ

من نَسْلِ جَدٍّ ماجِدٍ

أَفْضالُهُمْ مُشْتَهِرَهْ

*** فيهِ الخَيراتُ والمُنى

منه الأَيادي المُزْهِرَهْ



أَهْلُ الإيمانِ والتُّقى

والعفوِّ عِنْدَ المَقْدِرَهْ

*** للحَقِّ جاءَ ناصِرًا

كالنَّجْمِ حامٍ قَمَرَهْ

والعَدْلُ صارَ حاضِرًا

كَالدُّرَرِ المُنْتَثِرَهْ

*** هذي الإماراتُ زَهَتْ

عَزيزَةً مُزْدَهِرَهْ

عيالُ زايدٍ سَمَتْ

عَلى النُّجومِ النَّيِّرَهْ

*** يا رَبِّ احْمِ بِلادَنا

مِنَ الشُّرورِ المُضْمَرَهْ

واحْفَظْ لَنا رَئيسَنا

ذا الإِنْجازاتِ المُبْهِرَهْ



كَتَبَها: د. محمد سليمان؛ الخبير اللَّغوي في المعجم التَّاريخي للغة العربية في مجمع اللغة العربية بالشَّارقة.

لحَّنها: الأستاذ محمد شوقي؛ معلَّم مادة الموسيقى في مدرسة الغزالي.

حيث لحَّن القصيدة الأستاذ محمد شوقي مدرس الموسيقا في مدرسة الغزالي؛ وأدَّاها مجموعة من طلاب مدرسة الغزالي.