قضية "الفتنة" في الأردن.. الشريف حسن يعترف بتعاطي المخدرات

اعترف الشريف حسن بن زيد، أحد المتهمين في قضية الفتنة في المملكة الأدرنية الهاشمية، بتعاطي مخدر الحشيش.

وبحسب إحدى المواقع المحلية الأردنية جاء اعتراف الشريف حسن في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله

وفيما نفى المتهمان التهم المتعلقة بمحاولة الانقلاب وزعزعة استقرار البلاد، اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة "الحشيش"، حسبما أكد محمد العفيف محامي عوض الله.

الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الثلاثاء جاءت سرية طبقا لقرار المحكمة، القاضي بعقد جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفتنة، والمتعلقة بزعزعة استقرار الأردن، سرا، مستندا إلى المادة الثَّامنة من قانون المحكمة رقم 17 لسنة 1959.

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين قد عقدت، أمس الاثنين، وواجه المتهمان خلالها عريضة الاتهام التي تتضمن تهما تتعلق بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك عبدالله الثاني ملك الأردن إلى السعودية