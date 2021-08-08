"قضية الفتنة" في الأردن.. محامي باسم عوض الله يقدم أوراق الطعن إلى محكمة التمييز

قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، المتهم في قضية الفتنة، أنه قدم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز.

أعلن المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن، باسم عوض الله، تقديم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في تلك القضية إلى محكمة التمييز.

وقال المحامي محمد العفيف أنه "قدم كافة البيانات للطعن في كافة إجراءات المحاكمة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة".

وجاء ذلك بعد أن قررت محكمة أمن الدولة في جلسة النطق بالحكم، تجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة "تعاطي المخدرات" والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم، إذ أنه أسند إلى المتهمين جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، و"إحداث الفتنة بالاشتراك"، خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على "ط" من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني، بحسب موقع "خبرني".