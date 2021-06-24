قضية "الفتنة".. محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

قال علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، المتهم بقضية "الفتنة" بالأردن إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد.

وأضاف الخصاونة لموقع "خبرني" الأردني اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية، مشيرا إلى أن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف، في تصريح سابق لـ"خبرني"، نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة" في المملكة.

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.