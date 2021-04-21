قضية جورج فلويد: ارتياح بعد إدانة شوفين

رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، بحكم الإدانة الذي صدر في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد قائلة إن “أي نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة”.

وأدين ضابط الشرطة السابق بمدينة منيابوليس ديريك تشوفين، أمس الثلاثاء، بقتل فلويد في مايو أيار 2020، في حكم يمثل علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة العرقي واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وقالت باشيليت في بيان “مثلما شهدنا والألم يعتصرنا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، إصلاحات أجهزة الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال غير كافية للحيلولة دون قتل المنحدرين من أصول أفريقية”.

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ديريك تشوفن يواجه عقوبة السجن 75 سنة بتهمة قتل جورج فلويد. pic.twitter.com/eCn6mPkL3v — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 20, 2021

اجواء الفرح في محكمة مينيابوليس

عمت أجواء من الفرح والارتياح أمام محكمة مينيابوليس فور الإعلان عن إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم بأنه "خطوة هائلة" في طريق العدالة بالولايات المتحدة.

وقال بايدن يوم الثلاثاء في تصريحات أذيعت تلفزيونيا "كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله". وأضاف "العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلدنا".

ومضى الرئيس الأمريكي قائلا إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد كانت شيئا لم تشهده البلاد منذ حركة الحقوق المدنية وإنها وحدت الشعب بمختلف أعراقه. وعن أسرة فلويد قال "لا يمكن أن يعيد شيء لهم أخاهم وأباهم... لكن هذه يمكن أن تكون خطوة هائلة في مسيرة العدالة في أمريكا".

وأدلت أيضا نائبة الرئيس كاملا هاريس بتصريحات حثت فيها مجلس الشيوخ على إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب ويهدف لوقف الممارسات العدوانية التي تستهدف ذوي الأصول الأفريقية والأقليات الأخرى. وقالت هاريس، وهي أول أمريكية من أصل آسيوي وأول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس بالولايات المتحدة، "هذا الحكم يقربنا خطوة" من تحقيق العدالة.

ارتياح عام

كما سادت أجواء من الفرح والارتياح أمام محكمة مينيابوليس فور الإعلان عن إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد.

وتجمع أكثر من 200 شخص بانتظار صدور القرار وعلى الفور بدأ أجهش كثيرون بالبكاء لدى سماعهم بأن شوفين "مذنب!".

وأعلن رجل بمكبر للصوت أن الشرطي الأبيض ديريك شوفين المدان بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، "مذنب بالتهم الثلاث" الموجهة إليه مفصلا الحكم الصادر بحقه.

وأضاف "اليوم نحتفل بإحقاق العدالة في مدينتنا".

ويقول لافيد ماك الشاب الأبيض البالغ 28 عاما "أكاد لا أصدق صدور هذه الإدانة".

وتبتعد امرأة من الحشود وتعجز عن الكلام لشدة تأثرها وتعانق صديقتها. وتعبر أخرى تدعى أمبر يانغ وهي تبكي عن ارتياحها قائلة "الآن بات في إمكاننا تنفس الصعداء".