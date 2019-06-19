قضية خاشقجي تعود الى الواجهة وسط دعوات لمحاسبة محمد بن سلمان

دعا مسؤول اميركي لمحاسبة المسؤولين عن تصفية جمال خاشقجي فيما طلبت برلين من القيادة السعودية الكشف عن الحقائق المخفية في القضية

واشنطن تدعو لمحاسبة القتلة

فقد شدد مستشار للرئيس الاميركي دونالد ترامب على ضرورة ان تقوم السعودية "بذل مزيد من الجهود" لضمان محاسبة من يقف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد تحقيق أجرته مقررة لدى الأمم المتحدة وقالت إنها وجدت أدلة تربطه بالاغتيال.

وقال براين هوك، أثناء إدلائه بشهادة أمام الكونغرس "لقد أوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أننا مصممون على محاسبة كل شخص يتحمل مسؤولية مادية" في القضية. وأضاف "اتخذ المدعي العام السعودي خطوات مهمة نحو المساءلة عن مقتل جمال خاشقجي المأساوي، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

🔴 عاجل - الأمم المتحدة: أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي بقتل الصحافي خاشقجي (أ ف ب) https://t.co/T4K6cPk1kX pic.twitter.com/d1K8GhgpRy — فرانس 24 عاجل (@BreakingF24_ar) ١٩ يونيو ٢٠١٩

ولم يجب هوك بشكل مباشر على سؤال النائب الديمقراطي تيد ليو الذي سأله عما إذا كانت إدارة ترامب "تشاطر وجهة نظر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي أصدر الأمر بقتل خاشقجي".

المانيا: تدعو للكشف عن الحقائق

في الاثناء طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الأربعاء، المملكة العربية السعودية بإماطة اللثام عن تفاصيل جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة شاملة ومقنعة.

وأضاف بريول في مؤتمر صحفي عقده في المركز الفيدرالي للصحافة بالعاصمة الألمانية برلين، أن الخارجية الألمانية سوف تقوم بالتصريحات اللازمة حول تقرير المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد مراجعته. ذكر بريول، بأن بلاده أدانت في السابق الجريمة الوحشية التي أدت لمقتل خاشقجي، وأصدرت قرارًا حظرت بموجبه دخول السعوديين المشتبه بتورطهم في الجريمة إلى ألمانيا.

السعودية: التحقيقات سليمة

الى ذلك رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأربعاء على تقرير المقررة المستقلة لدى الأمم المتحدة حول قتل الصحافي جمال خاشقجي، معتبرا أنه يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر: "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

5- نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وأضاف "تضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وأكد أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

ورفض الجبير "أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وذكر بأن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة"، وأن هذه التحقيقات أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والذين يخضعون للمحاكمة.

خطيبة خاشقجي المزعومة تغرد

وقد رحبت خديجة جنكيز التي تعرف نفسها على انها خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب".

The UN’s special rapporteur’s call for MBS to be be investigated for the murder of my beloved Jamal is a welcome development. Now it is time for the UNSC members to act upon this recommendation. Justice needs to be served and truths revealed. https://t.co/vwlJZgzKQT — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) ١٩ يونيو ٢٠١٩

ونشرت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب".

وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية.

وشددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".

الامم المتحدة تدعو للتحقيق مع ابن سلمان

ودعت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار الأربعاء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

Saudi crown prince should be investigated over evidence he is liable for Jamal Khashoggi's murder, UN expert says https://t.co/rqtkULBWCu — BBC Breaking News (@BBCBreaking) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وقالت كالامار في تقرير جديد أصدرته إن هناك أدلة كافية قد تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وأضافت أن قتل خاشقجي يشكل "إعداما خارج إطار القضاء".

ودعت كالامار إلى فرض عقوبات على "الأصول الشخصية" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في قضية قتل خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.