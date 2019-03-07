جمال خاشقجي

طالب 36 بلدا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الخميس في جنيف السلطات السعودية بتحقيق "سريع ومعمق" في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول لمحاكمة المسؤولين عنها.

وقال سفير ايسلندا هارالد أسبلند في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ندين بشدة جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي التي أكدت السعودية أنها تمت في قنصليتها في اسطنبول".

وأضاف باسم الدول ال36 وبينهم بلدان أوروبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا "على التحقيقات أن تكون سريعة وفعالة ومعمقة ومستقلة وحيادية وشفافة. على المسؤولين عنها أن يحاسبوا".

وأثار مقتل الصحافي في 2 تشرين الأول/أكتوبر الذي لم يعثر بعد على جثته، استنكارا في العالم وأساء الى صورة السعودية خصوصا ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

ولدى عرضها تقريرها السنوي الأربعاء تحدثت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليه عن اعتقالات تعسفية بحق نساء يدافعن عن حقوق الانسان في السعودية لكنها لم تذكر جريمة قتل خاشقجي المعروف بانتقاده ولي العهد.

وخلال نقاشات في الأمم المتحدة يمكن للدول التحدث عن المواضيع كما ترغب.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انها المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة دول إصدار إعلان مشترك حول حقوق الانسان في السعودية أمام مجلس حقوق الانسان.

ودعا السفير الإيسلندي السعودية إلى "كشف كافة المعلومات المتوفرة والتعاون كليا في جميع التحقيقات حول الجريمة بما في ذلك تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الاعدامات التعسفية" آنييس كالامار.

ولدى عودتها من مهمة في تركيا لتسليط الضوء على الجريمة، أشارت كالامار التي فوضها مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في 7 شباط/فبراير إلى أن "جريمة قتل" خاشقجي "خطط لها ممثلون عن السلطات السعودية ونفذوها".

وبدأت محاكمة 11 موقوفاً في قضيّة خاشقجي في السعودية في 3 كانون الثاني/يناير. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحقّ خمسة منهم لم يكشف هوّياتهم.

وقال اسبلاند إن "ظروف" مقتل خاشقجي "تشدد على ضرورة حماية الصحافيين والدفاع عن الحق في حرية التعبير في كافة أنحاء العالم".