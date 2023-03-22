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قطار آخر يخرج عن مساره في أمريكا

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 07:45
قطار يخرج عن مساره بالولايات المتحدة الأمريكية
قطار يخرج عن مساره بالولايات المتحدة الأمريكية

البوابه - حاد قطار عن مساره وخرجت 4 قاطرات عن السكة الحديدية المخصصة له بمقاطعة أندروسكوجين بولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طريق "Leeds Junction Road" أمام حركة المرور، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأكدت الشركة المشغلة للقطار CSX خروج أحد قطاراتها عن مساره وخروج 4 قاطرات عن السكة الحديدية، مشيرة إلى أن القطار كان ينقل حمولة غير خطيرة من الحجر الجيري،  حيث لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف العمال أو تسجيل خسائر في البضائع.

 

 

وأصدرت عقب الحادثة وزارة حماية البيئة في ولاية مين بيانا  أشارت من خلاله إلى استجابة أحد أعضاء فريق HazMat التابع لإدارة الحماية البيئية الذي انتقل لموقع الحادثة من أجل تقييم الآثار البيئية المحتملة وتقديم المساندة.

وتتالت خلال الأيام الأخيرة فى الولايات المتحدة الأميركية حوادث خروج قطارات عن سككها الحديدية مخلفة خسائر مادية كبيرة، وأضرار بيئية أكبر إذ كانت القطارات تلك تقوم بنقل مواد خطرة على متنها.

كلمات دالة:امريكاالولايات المتحدةقطارالحجر الجيري

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