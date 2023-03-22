قطار آخر يخرج عن مساره في أمريكا

البوابه - حاد قطار عن مساره وخرجت 4 قاطرات عن السكة الحديدية المخصصة له بمقاطعة أندروسكوجين بولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طريق "Leeds Junction Road" أمام حركة المرور، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأكدت الشركة المشغلة للقطار CSX خروج أحد قطاراتها عن مساره وخروج 4 قاطرات عن السكة الحديدية، مشيرة إلى أن القطار كان ينقل حمولة غير خطيرة من الحجر الجيري، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف العمال أو تسجيل خسائر في البضائع.

Train carrying 'limestone slurry' derails in Androscoggin County, Maine.



In total, four cars derailed. Officials say the train that derailed was carrying "non-hazardous limestone slurry" from a quarry.

Officials add none of the limestone slurry was spilled and there is no risk pic.twitter.com/wVokYditBh — Stephiereine28🇺🇲🦅🍊 (@stephiereine) March 21, 2023

وأصدرت عقب الحادثة وزارة حماية البيئة في ولاية مين بيانا أشارت من خلاله إلى استجابة أحد أعضاء فريق HazMat التابع لإدارة الحماية البيئية الذي انتقل لموقع الحادثة من أجل تقييم الآثار البيئية المحتملة وتقديم المساندة.

وتتالت خلال الأيام الأخيرة فى الولايات المتحدة الأميركية حوادث خروج قطارات عن سككها الحديدية مخلفة خسائر مادية كبيرة، وأضرار بيئية أكبر إذ كانت القطارات تلك تقوم بنقل مواد خطرة على متنها.