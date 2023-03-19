قطر : إحالة وزير المالية السابق إلى "الجنايات"

البوابة - أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، بأن النائب العام في البلاد، أمر بإحالة وزير المالية السابق، علي شريف العمادي وآخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وغسل الأموال.

وقالت النيابة العامة، إن التحقيقات اللازمة المتعلقة بالقضية، انتهت بعد استجواب المتهمين وسماع الشهود والإطلاع على التقارير الفنية.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد أصدرت بيانا بتاريخ 6 أيار/ مايو 2021، بخصوص القبض على وزير المالية السابق، وإجراء تحقيق معه بشأن جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وقالت "قنا: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

يشار إلى أن أمير قطر، قرر إعفاء وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، من منصبه الذي ظل يشغله منذ عام 2013.