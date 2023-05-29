قطر الأشد فرحا بفوز أردوغان برئاسة تركيا

اعتبر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي دولة قطر من الدول الأشد فرحا بفوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات في الانتخابات الرئاسية التركية وحصولة على أعلى نسبة في التصويت.

مسيرات في #قطر احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2028 .. pic.twitter.com/NWREyMxXxY — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 28, 2023

وأظهرت تسجيلات مصورة احتفالات في شوارع العاصمة القطرية الدوحة ابتهاجا بفوز أردوغان من خلال مسيرات تحتفل بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، كما أظهرت وسائل إعلام في قطر من خلال تسجيل مصور مبنى أحد المشافي في الدوحة وهو مضاء بالعلم التركي، وصورا للرئيس التركي الفائز بالرئاسة عقب جولة ثانية.

التسجيلات المصورة أظهرت أيضا اضاءة أبراج لوسيل في العاصمة القطرية بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة ممتدة حتى عام 2028.

وسبق أن هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، من خلال تغريدة على منصة تويتر.

مسيرات في قطر أمس احتفالا بفوز #أردوغان_رئيسا_لتركيا pic.twitter.com/zH3packw4G — رتيل حسن (@rateelhasan) May 29, 2023

وقال أمير دولة قطر: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، كما تنمى آل ثاني أن يتم تحقيق طموحات الشعب التركي قائلا: " اتمنى أن تحقق ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".