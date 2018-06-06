قطر: السعودية ما زالت تضع العراقيل في وجه المعتمرين

قطر: باب العمرة والحجّ عن طريق البرّ ما زال مغلقا تماما

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية إن العراقيل القائمة منذ بداية الأزمة الخليجية بشأن حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية في الأراضي المقدسة ما تزال موجودة.



وأكدت الوزارة "استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة، دون غيرهم من مسلمي العالم".



وأوضح بيان للوزارة أن شواهد هذه الإجراءات عديدة، "فباب العمرة والحجّ عن طريق البرّ ما زال مغلقا تماما، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدةّ مباشرة أيضا غير متاح، ما يحمّل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقّة مضاعفة. هذا فضلا عن خضوع مسألة السماح للمواطنين والمقيمين في دولة قطر بدخول الأراضي السعودية إلى أهواء الموظفين المعنيين".



وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أنه تم تسجيل حالات عديدة حاولت التوجه للعمرة في الفترة الماضية وتمّ منعها، بالإضافة إلى تلقيها عددا من البلاغات من مواطنين قطريين حاولوا التواصل مع شركات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ولَم يتمّ التجاوب معهم.



ودعت الوزارة مجددا الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للنأي بالشعائر الدينية بعيدا عن التجاذبات السياسية، لا سيّما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.