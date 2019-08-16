قطر تتمسك بوحدة اليمن وتدعو "أطراف الصراع" لوقف الحرب

قالت الدوحة، الخميس، إنها تؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن، ومنع تمزيقه، داعية أطراف الصراع إلى وقف الحرب التي اندلعت قبل سنوات.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال وزير خارجية قطر، نائب رئيس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن: "نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، لاسيما الأوضاع في عدن".

وأضاف: "نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن، وصون مكتسباته ومقدراته، وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي".

وتابع: "ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب، وتجنيب الشعب اليمني العزيز مزيدا من المعاناة الإنسانية".

وأكد أن "ما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع في اليمن".

وأوضح أنه "في المقام الأول (يجب) وقف الحرب، وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني".

وقبل نحو أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية في عدن، عقب معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في عدن.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين، فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

