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قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها والمقيمين فيها من الحج

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها والمقيمين فيها من الحج
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