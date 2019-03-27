قطر تجدد رفضها الاعتراف الأميركي بسيادة اسرائيل على الجولان السورية

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

اعلن مجلس الوزراء القطري، في اجتماع ترأسه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس، اليوم الاربعاء، تجديد رفض دولة قطر للاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لهذا القرار الأمريكي الذي لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية عربية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) الصادر بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي يرفض احتلال اسرائيل للجولان ويعتبره ملغياً وباطلاً.

وأعلن عيسى النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ان المجلس يؤكد مجددا أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق في المنطقة بغير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.