قطر تحذر السعودية من قرارات عسكرية متهورة اتجاهها

العاهل السعودي الملك سلمان بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى فيها قلقه من المحادثات الجارية بين الدوحة وموسكو

اتهمت قطر السعودية بالتهور بعد أن ذكرت صحيفة أن الرياض هددت بعمل عسكري إذا نشرت الدوحة نظاما روسيا للدفاع الجوي.

وقال وزير الخارجية القطري لقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية إنه لا يعتقد أن التهديد السعودي، الذي تردد أنه ورد في رسالة إلى فرنسا، خطير. لكنه اتهم الرياض باستخدام الرسالة لمحاولة إثارة "اضطراب" في منطقة يهزها الخلاف الذي بدأ قبل عام بين الدوحة وقوى إقليمية أخرى.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قالت يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى فيها قلقه من المحادثات الجارية بين الدوحة وموسكو بشأن نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400.

وأضافت الصحيفة أن الملك سلمان قال إن السعودية مستعدة لدراسة كل التدابير بما في ذلك العمل العسكري.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية في مقابلة أذيعت يوم الثلاثاء "نسعى للحصول على تأكيد رسمي من الحكومة الفرنسية" للرسالة.

وقال "لا يوجد تهديد عسكري خطير في هذا الأمر لكن الطريقة التي يستخدم بها لتبرير أو خلق اضطراب في المنطقة غير مقبولة". وأضاف "لا توجد شكوى مشروعة وراء هذه الرسالة وتهديد قطر".

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر قبل عام واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر ذلك الاتهام وتقول إن المقاطعة محاولة للنيل من سيادتها.

ولم يرد مكتب الرئيس الفرنسي ومكتب الإعلام السعودي على طلبات للتعليق على تقرير الصحيفة.

وفي العام الماضي وقعت قطر وروسيا اتفاقا للتعاون العسكري والتقني. ونقلت وسائل إعلام عن السفير القطري في روسيا قوله في يناير كانون الثاني إن بلاده تجري مباحثات لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

وسُئل وزير الخارجية القطري عما إذا كانت الدوحة ستمضي قدما في إبرام الصفقة فقال "قطر تركت كل الخيارات مفتوحة لمشترياتها الدفاعية ولذا فإننا نحصل على أفضل جودة للدفاع عن بلدنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة لذلك".