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قطر تدشن سفينة حربية في تركيا (صور)

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:20
تدشين السفينة "الأبرار فويرط" من نوع LCT80
تدشين السفينة "الأبرار فويرط" من نوع LCT80

دشنت القوات البحرية القطرية اليوم الأحد سفينتها الحربية "الأبرار فويرط" في تركيا، بحضور قائدي بحرية الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن مراسم تدشين السفينة "الأبرار فويرط" من نوع LCT80 أقيمت في تركيا بحضور قائدي بحرية الدولتين، اللواء الركن بحري عبدالله حسن السليطي والأميرال عدنان أوزبال، ومسؤولين آخرين

وتخللت حفل التدشين، حسب الوكالة، زيارة قائد البحرية الأميرية القطرية إلى مصنع شركة "الأناضول" التركية لبناء السفن حيث اطلع على تجهيزات المصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع السفن.

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