قطر تدشن سفينة حربية في تركيا (صور)

دشنت القوات البحرية القطرية اليوم الأحد سفينتها الحربية "الأبرار فويرط" في تركيا، بحضور قائدي بحرية الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن مراسم تدشين السفينة "الأبرار فويرط" من نوع LCT80 أقيمت في تركيا بحضور قائدي بحرية الدولتين، اللواء الركن بحري عبدالله حسن السليطي والأميرال عدنان أوزبال، ومسؤولين آخرين

القوات البحرية الأميرية تدشن السفينة الحربية القطرية /الأبرار فويرط/ من نوع /LCT80/، وذلك بالجمهورية التركية الشقيقة، بحضور قائد القوات البحرية الأميرية، وقائد القوات البحرية التركية.#قنا https://t.co/99Famn5vMe pic.twitter.com/Px2ufTzZFp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 26, 2021

وتخللت حفل التدشين، حسب الوكالة، زيارة قائد البحرية الأميرية القطرية إلى مصنع شركة "الأناضول" التركية لبناء السفن حيث اطلع على تجهيزات المصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع السفن.